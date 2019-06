Oggi si festeggiano le Pentecoste. Ieri molto suggestiva nella sua semplicità e coinvolgimento della comunità quella che ha visto a Sant’Agnello insieme tutte le parrocchie di Piano di Sorrento e Meta . Un momento di vera spiritualità con la comunità che ha collaborato con la Chiesa.

Cosa sono le Pentecoste

Pentecoste (in greco antico: πεντηκοστή [ἡμέρα], pentecosté [hēméra], cioè “cinquantesimo [giorno]”) è una festa cristiana in cui viene celebrata l’effusione dello Spirito Santo, dono di Gesù, e la nascita della Chiesa. Cade nel cinquantesimo giorno dopo Pasqua (da cui il nome), di domenica, ed è quindi una festa mobile, dipendente dalla data della Pasqua. Festeggia soprattutto l’inizio del raccolto, poi come secondo significato si festeggia il dono della legge.

Pentecoste è inoltre l’antico nome greco della festività ebraica di Shavuot, che rappresenta una festa di ringraziamento.