Penisola Sorrentina, traffico bloccato in uscita. Situazione viabilità molto disagevole

Con l’arrivo della stagione estiva la viabilità in Costiera Sorrentina è diventata critica. Già a partire da Meta traffico chilometrico verso Napoli, si circola a passo d’uomo e il disagio è davvero enorme.

Situazione decisamente migliore in entrata, dove ai caselli di Napoli il traffico risulta scorrevole. All’uscita di Castellammare di Stabia c’è un pò di ingorgo che comunque non ha niente a che vedere con il traffico in uscita dalla Penisola.