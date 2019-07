Penisola Sorrentina, altra giornata di traffico: chilometri di coda a Seiano, direzione Sorrento

Ancora una mattinata di caos traffico in Penisola Sorrentina. Proprio in questi minuti si registrano code lunghissime a Vico Equense, nei pressi della galleria di Seiano: a quanto pare, ci sarebbero almeno tre chilometri di coda in direzione Sorrento. Sono giorni davvero infernali per quanto riguarda il solito problema traffico sul territorio.