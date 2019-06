Pendolari esasperati in penisola sorrentina, saltano le corse dell’Eav e gli autobus sono strapieni

Anche quella di oggi in penisola sorrentina è stata una giornata difficile per i tanti che utilizzano i pullman dell’Eav per gli spostamenti. Molte le corse saltate costringendo i viaggiatori ad ore di attesa sotto un sole bollente per poi ritrovarsi in mezzi strapieni. Una situazione insostenibile che ha portato oramai all’esasperazione i pendolari che quasi ogni giorno sono costretti a vivere quella che è diventata una vera e propria tortura.