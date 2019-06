Paura a Castellammare di Stabia. Sparatoria nella centralissima Via Roma, un ragazzo finisce in ospedale

Castellammare di Stabia. Verso le 18.30 di oggi si sono vissuti dei momenti di autentico terrore in Via Roma, nel centro della città in un orario in cui per strada vi erano tantissime persone. Per motivi ancora ignoti due giovani hanno cominciato a litigare in modo violento e dalle parole si è passati ben presto ai fatti quando uno dei due ha estratto una pistola ed ha sparato un colpo che ha colpito l’altro giovane alla schiena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia ed i vigili urbani che hanno cercato di riportare la calma. Il giovane ferito è stato accompagnato dalle forze dell’ordine presso il Pronto Soccorso dell’ospedale per ricevere tutte le cure del caso anche se, fortunatamente, non versa in pericolo di vita. Il giovane che ha esploso il colpo d’arma da fuoco è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce, ma è ricercato per assicurarlo alla giustizia.