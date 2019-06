Parlando di Pinketts a Positano con Andrea Carlo Cappi “Ogni definizione è limitativa”. Una serata dedicata ad Andrea G. Pinketts, noi di Positanonews, grazie ad Enzo D’Elia, incontriamo all’hotel Savoia, elegante e accogliente struttura con addetti molto professionali , un altro Andrea, Calro Cappi.

Cosa avete in comune a parte il nome? “Con Andrea avevo un profondo rapporto di amicizia, ci sentivamo quasi tutti i giorni”

Ma era proprio così come appariva anche nella vita? “In realtà si, molti personaggi descritti nei suoi romanzi li ha conosciuti realmente nella propria vita”

Come lo definiresti? “Andrea era molto surreale in quello che scriveva, ma ogni definizione è limitativa. Quando scriveva gialli, ho cominciato anche io così, poi ho fatto altro, finanche Martin Mystere , lo si definiva uno scrittore di gialli, poi di pulp, non aveva confini. Il suo modo di essere lo rivedo nella madre, davvero unico e particolaer”

Qui a Positano era molto amato, si faceva voler bene “Si è vero, ma aveva anche chi gli era contro, per il semplice fatto che diceva quello che pensava e questo poteva non far piacere a tutti.” Situazione sentimentale? “Era figlio unico e ha perso il padre da giovane, molto legato alla madre. Ora sono in tante a dire di essere fidanzate con lui, ma non aveva legami definitivi, ma è rimasto nella gente e ora si stanno riscoprendo tanti fans”