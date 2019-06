Papa Francesco è atterrato a Napoli: tappa al parco Virgiliano

Papa Francesco è appena atterrato a Napoli. Il Santo padre è arrivato in elicottero al parco Virgiliano, zona Posillipo, il quale rimarrà chiuso fino alla sua partenza prevista per le ore 15. Successivamente è stato portato in auto blu presso la casa dei Gesuiti in via Manzoni. Ad accoglierlo l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Papa Francesco parteciperà al convegno “La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo”: il Papa interverrà con una sua relazione alle ore 12 ma ascolterà anche gli interventi degli altri relatori. Nel corso dell’incontro sarà presentato anche il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato dal Santo padre e dal grande Imam di Al-azhar Ahamad Al-tayyib ad Abu Dhabi lo scorso 4 febbraio.

La partenza è prevista già nel primo pomeriggio, in elicottero dal Parco Virgiliano, e ritorno alla Santa Sede.