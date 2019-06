Pagani ballottaggio al veleno fra Bottone e Gambino, condanna per le foto da arrestato si è conclusa la campagna elettorale per le comunali 2019. Il sindaco uscente Salvatore Bottone ed il consigliere regionale Alberico Gambino hanno radunato i propri fedelissimi e sostenitori in piazze e strade affollate. Salvatore Bottone ha radunato i suoi al quartier generale di viale Trieste, quartiere popolare del centro cittadino che da sempre ospita i comitati elettorali del sindaco uscente. «La partita è ancora aperta. Tutto può succedere» è il leit motiv dei sostenitori di Salvatore Bottone. «Il ballottaggio ha rimesso la palla al centro del campo. La partita è aperta. E noi la giochiamo per vincere. Liberi e coraggiosi» ha affermato il sindaco uscente, che nei giorni scorsi si è impegnato con dei video a mostrare alla città le cose fatte ed avviate in questi ultimi mesi. Dall’altro lato, invece, Alberico Gambino ha sottolineato le opere pubbliche in stato di abbandono, come l’auditorium Sant’Alfonso, il parco urbano di via Ferrante o il parcheggio di via Risorgimento. Strutture che da sempre sono in queste condizioni, alcune abbandonate già pochi giorni dopo l’inaugurazione. Il suo comizio finale, come sempre, si è svolto a Largo De Felice, nel centro storico di Casa Marrazzo. «Un voto di cuore. Votiamo uniti e compatti la forza dei fatti» è il ritornello ripetuto fino all’inverosimile da tutti i gambiniani in questi ultimi giorni. Ultimi colpi di campagna elettorale caratterizzati da picchi di violenza verbale a mezzo social da ambo le parti. Su facebook, infatti, sarebbero state pubblicate alcune immagini del consigliere regionale Alberico Gambino ai tempi dell’arresto nell’ambito del processo «Linea d’ombra», l’inchiesta del 2011 sui rapporti tra la classe politica di centrodestra con il clan FezzaPetrosino D’Auria. Particolarmente contestato dai gambiniani è stata la pubblicazione della foto di Gambino in manette. L’attacco frontale ad Alberico Gambino ha sollevato un polverone in città, portando il sindaco uscente Bottone a prendere le distanze dal post.

LE VICENDE

«Esprimo il mio disappunto e la mia ferma condanna per le immagini fatte circolare su Facebook che ritraggono il mio avversario in un delicato momento della sua vita ha dichiarato Salvatore Bottone – Sento l’esigenza di affermare con decisione la mia e la nostra totale contrarietà a questo gesto. Le vicende politiche sono una cosa, e su quelle continueremo a dire con fermezza la nostra. Ma colpire gli avversari sul piano personale e umano è un atto crudele. Uno stile del tutto estraneo al mio e al nostro modo di concepire la vita e la politica. Ad Alberico Gambino la mia umana solidarietà». Un gesto apprezzato da tutti, teso anche ad abbassare i toni di una campagna elettorale diventata particolarmente accesa.