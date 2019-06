Oscar alla carriera alla regista italiana Lina Wertmüller che nel 2015 fu ospite a Positano, molto legata anche a Ravello ed alla penisola sorrentina

L’Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha annunciato che tra gli Oscar alla carriera assegnati quest’anno ci sarà anche la statuetta per la regista italiana 90enne Lina Wertmüller. La Wertmüller è stata la prima donna candidata all’Oscar come migliore regista, per il film «Pasqualino Settebellezze» nella cerimonia del 1977. Insieme alla regista italiana il 27 ottobre saranno premiati anche David Lynch, Wes Studi e Geena Davis. A proposito del riconoscimento, L’Academy ha così commentato il riconoscimento a Lina Wertmüller: «L’Oscar viene conferito alla regista perché si è distinta in modo straordinario lungo la sua carriera e per il contributo eccezionale dato al cinema». Alla notizia la regista ha dichiarato:. «Sono molto grata per la decisione di assegnarmi questo premio . Un premio che non mi aspettavo affatto e che per questo è tanto più gradito, mi fa tanto più piacere. Certo gli americani, grazie a Dio, mi hanno sempre voluto bene» . Il 22 maggio le parole dette dalla figlia Maria alla presentazione del restauro di Pasqualino Settebellezze al Festival di Cannes, «Un Oscar alla carriera non ci starebbe male» sono state quindi qualcosa di più di un augurio. E noi di Positanonews formuliamo i nostri più cari auguri a Lina Wertmüller per questo riconoscimento sperando di rivederla presto a Positano dove fu ospite gradita nel 2015 per la rassegna letteraria “Positano 2015 Mare, Sole e Cultura”. Ricordiamo che la Wertmüller è anche molto legata alla città di Ravello dove in passato è stata direttrice artistica della sezione cinema al Ravello Festival con De Masi ed alla penisola sorrentina dove ha girato alcune scene di un suo film nel centro storico di Piano di Sorrento.