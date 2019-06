Ordinanza Prefetto contro i bus in costa d’Amalfi? Chiedete a Mark Caltagirone. Fantomatica come il futuro marito di Pamela Prati l’ordinanza del Prefetto di Salerno si avvia mestamente a finire nel cassetto. Sindaci spaccati in Costiera amalfitana, col no di Maiori e Minori in primis, stasera durante il consiglio comunale ne ha parlato anche il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino. Levata di scudi contro le targhe alterne che le associazioni non avevano chiesto. Diecimila firme contro i grandi bus, contro le deroghe tpl Regione Campania e per il contingentamento. Anas contraria, i comuni non garantiscono il controllo, gli albergatori contro le targhe alterne. “Bisogna fare uno studio serio e scientifico con una grande università, vagliare tutte le soluzioni complessivamente da parte di esperti”, dice Gianmaria Talamo già presidente del consorzio Positano Life. Anche in Penisola sorrentina si discute, bisognerà parlarne insieme. Ma non aspettiamo di nuovo ultimo momento.