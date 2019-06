Oggi è il solstizio d’estate, ecco quando precisamente. Le foto di stamattina da Positano di Cristina d’ Aiello sulla splendida spiaggia dell’Incanto, un mare meraviglioso nella perla della Costiera amalfitana .

Oggi venerdì 21 giugno 2019 si celebra il solstizio che segna l’inizio della stagione estiva astronomica nell’emisfero boreale, la fetta di mondo posta a nord dell’equatore. La data identifica anche la giornata più lunga dell’anno, ossia quella dove ci sono più ore di luce nell’arco delle 24 ore. Ecco un po’ di cose da sapere, da sfoggiare magari con amici e colleghi per fare bella figura.

Cos’è il solstizio d’estate: il significato

Semplificando e senza usare un linguaggio tecnico, il solstizio d’estate è il momento in cui il Sole tocca il punto più elevato del suo cammino apparente rispetto all’orizzonte. Non a caso, la parola deriva dal latino solstitium, unione di “sol”, “Sole” e “sistere”, che significa “fermarsi”. In termini pratici, questo si traduce nel fatto che il 21 giugno il sole ci appare altissimo nel cielo, regalandoci il massimo del suo irraggiamento. Il moto apparente del nostro astro è all’apice della sua durata: ci troviamo quindi dinanzi al più lungo giorno dell’anno nel nostro emisfero, con le ore di luce che aumentano andando verso Nord.