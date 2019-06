OGGI INGRESSO GRATUITO AL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI IN RICORDO DI FIORELLI

Oggi, con l’ingresso gratuito ai siti di competenza del Parco Archeologico di Pompei, vogliamo ricordare la nascita dell’archeologo Giuseppe Fiorelli, nato l’8 giugno 1923.

Bartolommeo Capasso, che tanto ha scritto e vissuto in Penisola Sorrentina, la madre risposata Cariello, era in contatto epistolare con il Fiorelli. Il Capasso fu uno dei Regio ispettori archeologici voluti dal Fiorelli, per la città di Napoli.

Fiorelli è stato un grande protagonista della fase di studio e di ricerca a Pompei nel periodo dell’Unità d’Italia. In qualità di soprintendente, non solo inaugurò una nuova stagione di scavi, operando con sistematicità e rigore scientifico, ma avviò anche una sistemazione organica e razionale di tutto il materiale pregresso: a lui si deve, infatti, la pubblicazione della “Pompeianarum Antiquitatum Historia”, trascrizione in tre volumi dei diari di scavo borbonici per il periodo 1748-1861, la suddivisione dei settori di scavo in regiones ed insulae per una più facile ed immediata identificazione degli edifici emersi e, quindi, la prima guida sistematica di Pompei.

Fiorelli è ricordato anche per aver messo a punto la tecnica del calco in gesso dei materiali organici seppelliti dalle ceneri dell’eruzione, consentendo di ottenere la perfetta ricostruzione delle strutture lignee presenti nelle abitazioni e di fissare per sempre gli ultimi istanti di vita di uomini ed animali.