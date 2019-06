Oggi e’ il giorno del centenario,auguri Salernitana

Mostruosi, semplicemente mostruosi. Una serata magnifica, un’atmosfera che da tempo non si respirava in città e che abbiamo provato a raccontarvi con le immagini di una Salerno imbandierata dappertutto e profondamente innamorata della sua squadra di calcio. Oltre 5000 persone hanno riempito il piazzale della curva Sud per vivere quattro ore da brividi, roba impossibile da descrivere a parole. Nessuno ha voluto mancare all’appuntamento: tifoserie gemellate, ultras, gruppi organizzati, famiglie, bambini, vecchie glorie, amministrazione comunale, la Salernitana di adesso, tifosi di vecchia data, artisti, salernitani non necessariamente seguaci di Sua Maestà, ma travolti da quest’ondata di passione senza precedenti. Già in giornata c’erano stati momenti emozionanti: prima l’incontro quasi casuale al Vestuti tra Breda, De Maio, Valsecchi, Daolio e Pigozzi e una rappresentanza della tifoseria, poi un convegno alla Provincia con la Salernitana raccontata attraverso arte, cultura, video e poesie, infine la rassegna letteraria indetta dal giornalista Riccardo Cucchi che ha confidato di essersi innamorato di Salerno e dei colori granata. Poi la grande festa: cori, bandiere al vento, sciarpate, il Trottolino Amoroso (clicca qui) e Urlando contro il cielo, le parole delle vecchie glorie, il despacito granata (clicca qui) l’omaggio a Leonardo Menichini, la splendida presentazione da parte di Gianni Novella e Anna Maria Baccaro. A mezzanotte fuochi d’artificio e spettacolo pirotecnico anche nei pressi di Piazza della Concordia, tutto mentre un’altra cinquantina di persone addobbavano Pastena, Mercatello e Mariconda per regalare un risveglio tutto granata alla città. Una città che ha iniziato alla grande la sua festa e che ha riscoperto la voglia di emozionarsi con il cavalluccio marino. 100 volte auguri Salernitana!