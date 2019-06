Sempre più la NLG crede nelle vie del mare e investe tante energie da Castellammare di Stabia a Salerno. Oggi un giro in costiera via mare, elide problemi di traffico e stress da parcheggio a prezzi abbordabili. Se consideriamo che quasi quotidianamente nelle gallerie e fuori, semplici accidenti come bucare una ruota, costa file interminabili di auto, senza parlare di incidenti veri e propri. Parcheggiare, poi, in costa Amalfitana è inimmaginabile e quando si riesce a trovar posto, ha costi esosissimi. Il comandante Gustavo Savarese e il suo staff attenti al territorio e profondi conoscitori delle problematiche annesse, propongono accurate soluzioni alternative, sia per i locali che per gruppi di turisti. Pensate, con partenza al mattino da Castellammare, possiamo fare il bagno a Positano o Amalfi, e rientrare in serata, spendendo la metà della metà, di quanto occorrerebbe se andassimo in macchina. Andare incontro alle esigenze del pubblico è uno degli obiettivi perseguiti da un decennio a questa parte da NLG, vie del mare e blu economy si coniugano perfettamente in questa politica del mare.