Niente pullman Eav in Penisola Sorrentina. Gli autisti ed i pendolari lamentano la mancanza di mezzi adatti

Giungono diverse lamentale da parte di alcuni lettoriche utilizzano i pullman Eav (tratta Meta – Sorrento – Massa Lubrense) ogni giorno per poter arrivare a scuola, casa, lavoro o semplicemente per svolgere commissioni.

A quanto pare oggi l’Eav, per mancanza dell’aria condizionata in diversi mezzi obsoleti, ha messo a disposizione per i passeggeri solo tre mezzi. Da quanto ci ha raccontato un nostro lettore che ha chiesto spiegazioni ad un autista, i suoi colleghi non si sono proprio presentati a lavoro per questo problema.

Ovviamente a pagarne le conseguenze i poveri pendolari, che con questo caldo hanno dovuto aspettare per ore i pullman a disposizione o peggio ancora arrivare a piedi a destinazione.

Come si predente di limitare l’utilizzo delle automobili se i mezzi pubblici scarseggiano?

Ecco cosa ci riferisce il lettore su quanto accaduto oggi:

” Un vero disagio si è creato oggi con i bus della linea EAV Meta- Sorrento-Massa. Io dovevo prendere il bus da giù Meta alle 13:50. Ma non c’era, come non c’era nemmeno il prossimo delle 14:10. A questo punto mi sono avviato a piedi verso Sorrento sotto il sole. Al ritorno anche le altre persone hanno lamentato che alla loro fermata hanno aspettato il bus più di un’ora. A questo punto mi sono rivolta al autista per chiedere le spiegazioni. Mi è stato risposto che ci sono solo 2-3 bus sulla linea perché gli altri bus hanno l’aria condizionata rotta e quindi gli autisti non sono usciti. Immagini che disagio che hanno creato per i passeggeri, le persone che usano il servizio di linea ogni giorno. Impreparazione per la stagione estiva assoluta da parte della azienda. Le macchine sono molto vecchie e non dovrebbero essere utilizzare per la linea Meta – Sorrento- Massa che è molto importante per tante persone della penisola che la usano, ma anche per i turisti. “