Nasce ad Agerola l’Accademia della Gastronomia e del Turismo

Si è tenuta ieri 11 giugno, presso la Casa comunale di Agerola, la firma della concessione d’uso per la gestione e utilizzazione del bene “Colonia Montana Principe di Napoli” quale centro di Alta Formazione e Specializzazione Universitaria nei settori della Gastronomia e del Turismo, in favore dell’Università Telematica Pegaso e dell’UniversitasMercatorum. Alla sigla dell’accordo erano presenti: Luca Mascolo, sindaco di Agerola, Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso e dell’UniversitasMercatorum, Heinz Beck, chef tre stelle Michelin e futuro direttore scientifico dell’Accademia.

“Prima di ogni altra cosa – ha dichiarato il presidente Danilo Iervolino – desidero ringraziare il sindaco Luca Mascolo e tutta l’Amministrazione comunale di Agerola per l’entusiasmo e l’impegno che hanno dimostrato in questi mesi di lavoro insieme. L’Accademia che nascerà presso la Colonia Montana Principe di Napoli è frutto di un progetto ambizioso e complesso ma che rappresenterà un ulteriore volano di crescita e di sviluppo economico e sociale per l’intero territorio costiero. Sono certo che da qui a qualche anno la scuola di Agerola si affermerà tra le più accreditate nel panorama dell’enogastronomia mondiale. Tutto ciò grazie anche al prestigioso contributo che apporterà Heinz Beck, riconosciuto tra i migliori chef del mondo”.

“Il lavoro prodotto in silenzio e le ore trascorse a perfezionare le procedure amministrative – ha aggiunto il sindaco Luca Mascolo -testimoniano una forte sinergia con gli Uffici Comunali, di cui essere fieri. L’entusiasmo e la capacità di investire sul nostro territorio faranno della scommessa avviata con l’università Pegaso un’opportunità dalle potenzialità immense. La presenzadel grandissimo chef Heinz Beck, nel suo prossimo ruolo di direttore scientifico, è il segno di quanto sia diventata grande Agerola”.

Il Campus che nascerà nell’ex Colonia Montana, sorge su di un belvedere a picco sulla Costa di Amalfi con ampia veduta sul Golfo di Salerno, e ospiterà master, corsi di alta formazione e corsi amatoriali nei settori della Gastronomia dell’Enologia.

L’edificio è costituito da 5 piani ed è corredato da ampi ambienti dedicati alle cucine, una sala destinata a mensa e ristorante didattico e una grande sala per attività convegnistiche, espositive e di promozione.

Al primo piano sono collocati gli ambienti destinati alla didattica, organizzati in 5 grandi aule specializzate per le diverse attività formative svolte dalla scuola: 2 aule training di cucina, 1 aula agorà, 1 aula pasticceria, 1 aula sommellerie.

Al secondo e terzo piano sono collocate 32 camere e 2 suites, per un totale di 72 posti letto, tutte dotate di bagno, per il soggiorno ed il pernottamento degli allievi e dei fruitori delle attività della Colonia.