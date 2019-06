Napoli. Tragedia sfiorata al Vomero, cade un albero e colpisce di striscio un motociclista

Ancora crolli nel cuore di Napoli. Dopo la caduta del cornicione di un palazzo, verificatasi ieri in Via Duomo, che ha causato la morte di un commerciante, oggi a cadere è stato un albero. Il fatto è avvenuto al Vomero, nella trafficata Via Cimarosa, proprio accanto alla Floridiana. L’albero si trovava ai limiti del marciapiede e si è improvvisamente abbattuto sfiorando un motociclista che in quel momento transitava sulla strada. Solo un miracolo ha evitato il peggio ed il centauro se l’è cavata con una grande paura ma fortunatamente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere il tronco ripristinando il transito regolare. A darne la notizia è l’ingegnere Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che così commenta l’episodio: “La mente è corsa subito alla tragedia che l’intera Città visse il 10 giugno 2013, esattamente sei anni fa, quando la caduta di un grosso pino in via Aniello Falcone, sempre al Vomero, causò la morte di una donna che si trovava in quel momento in transito con la propria autovettura. Una tragedia che è ancora viva nella mente e nel cuore di tutti noi per quell’assurda morte. Purtroppo, in tema di sicurezza, vivere a Napoli diventa ogni giorno più difficile. I napoletani dovrebbero infatti essere affetti tutti da un forte strabismo, così con un occhio potrebbero guardare dove mettono i piedi, evitando le buche e gli avvallamenti presenti su marciapiedi e carreggiate, e con un altro potrebbero osservare gli oggetti che possono cadere dall’alto, a partire da pezzi di cornicione o d’intonaco, per finire ad alberi, lampioni, canestri e, perché no, anche vasi da fiori. Per quanto riguarda le alberature stradali, al Vomero si paga lo scotto della mancata potatura, più volte richiesta ma mai attuata. Inoltre molti degli antichi platani del quartiere, affetti da diverse patologie, tra le quali il cancro colorato, attaccati da insetti, come la famigerata ‘cimice del platano’, un insetto della famiglia delle tingidi, il cui nome scientifico è Corythucha ciliata, risultano fortemente indeboliti, con la possibilità di poter cadere da un momento all’altro all’improvviso, come è appunto accaduto oggi in via Cimarosa. Mi auguro che, anche alla luce di quest’ultimo evento, gli uffici competenti vogliano mettere in atto tutti i provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei cittadini monitorando, tra l’altro, l’intero patrimonio arboreo pubblico presente al Vomero, provvedendo ad eliminare tempestivamente le alberature che risultassero affette da patologie tali da renderle insicure e a rischio di caduta ma, nel contempo, provvedendo alla piantumazione di nuove essenze arboree, al fine di non depauperare ulteriormente il già scarno verde pubblico presente nel quartiere collinare, dove da tempo, molte fonti d’albero sono vuote o con la presenza della sola ceppaia”.