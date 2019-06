Tragedia a Napoli, si è suicidato il prof accusato di molestie in un liceo . Ha lasciato una lettera ai propri cari, un testo definito molto dignitoso, che non contiene accuse o polemiche ma che – per forza di cose – fa riferimento alla vicenda che lo ha travolto in questi giorni. Poi, ha impugnato la pistola, l’ha puntata al petto e si è ucciso, lì nel chiuso della cantina dell’appartamento di Quarto dove da mercoledì pomeriggio era agli arresti domiciliari, per una storia incresciosa, legata a rapporti intimi con due sue studentesse. Non ce l’ha fatta Vincenzo Auricchio, 53 anni, fino allo scorso aprile docente di matematica del liceo classico Vico, in via Salvator Rosa a Napoli. Si è ammazzato con un colpo di pistola, arma detenuta legalmente da un suo parente, misteriosamente finita in suo possesso.