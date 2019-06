Napoli-shock, tragedia a via Duomo: calcinacci si staccano da un palazzo. Morto commerciante

Shock a Napoli. Poco fa dei calcinacci si sono staccati dal quinto piano di un palazzo di via Duomo e hanno colpito il proprietario di un negozio di abbigliamento. Per Rosario Padolino non c’è stato nulla da fare: è stato trasportato al pronto soccorso del CTO ma le sue condizioni erano troppo gravi. L’uomo aveva 66 anni e gestiva l’esercizio commerciale che era situato proprio nello stesso edificio da cui si sono staccati i calcinacci. Sul posto ora sono intervenuti Vigili del fuoco, che hanno chiuso la strada, e Carabinieri.

Una tragedia tremenda che riporta alla memoria Salvatore Giordano, il 14enne che nel 2014 venne anch’egli colpito da alcuni calcinacci nei pressi della Galleria Umberto I e morì mentre i suoi amici tentavano di capire cosa fosse successo.