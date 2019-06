Napoli, con Manolas la difesa diventa una roccaforte

Il Napoli è vicinissima alla chiusura del primo grande colpo di mercato. Si tratta di Kostas Manolas, l’accordo con il giocatore c’è da tempo e i partenopei pagheranno l’intera clausola rescissoria di 36 milioni. Ciò che ancora manca è definire la cifra del cartellino di Diawara, valutato dal Napoli circa 18 milioni. Le 2 operazioni avverranno separatamente per motivi contabili, visto che i giallorossi entro il 30 giugno devono fare plusvalenza.

Il difensore greco verrà per sostituire Raul Albiol (direzione Villareal), formando con Koulibaly una delle difese più forti d’Europa, apparentemente senza punti deboli. Infatti i 2 centrali del Napoli, nel corso di questi anni, hanno maturato la giusta esperienza e conoscono perfettamente il nostro campionato. Inoltre fanno della fisicità, velocità e colpo di testa i loro punti di forza, non è un caso che negli ultimi anni siano risultati sempre tra i migliori difensori in Europa.

Chi lascia Napoli è Diawara. Il classe ’97, dopo un buon inizio con la maglia del Napoli, non ha mai trovato continuità di prestazioni, nè con Sarri, nè con Ancelotti. Ecco perchè potrebbe rilanciarsi in una piazza come Roma, che proprio nel reparto di centrocampo ha salutato l’ex capitano Daniele De Rossi, oltre a N’Zonzi in odore di partenza.