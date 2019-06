Napoli. MANN. Presentazione libro di Luca Signorini “Il discorso delle mele”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Sabato 22 Giugno 2019, dalle ore 17.30 al MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, presentazione del libro “Il discorso delle mele” di Luca Signorini.

Il primo violoncellista del San Carlo, Luca Signorini, presenta in collaborazione con la Fondazione Valenzi il suo libro in un dialogo con il pubblico arricchito da intervalli musicali dell’autore stesso nella splendida cornice del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

L’artista Luca Signorini, primo violoncellista del San Carlo, presenta il suo libro “Il discorso delle mele”, L’erudita Editore, 2019.

Il romanzo, dal forte carattere filosofico, apre la strada a riflessioni esistenziali sulla vita e sulla morte partendo dalle storie di due personaggi: Stefano, malato terminale che decide di ricorrere al suicidio assistito, e Hamid, giovane immigrato eritreo alla ricerca di una nuova vita.

Un incontro tra mondi diversi che porterà entrambi verso conclusioni e consapevolezze inaspettate.

Saranno presenti all’incontro il procuratore di Benevento Giovanni Conzo e l’attore Enzo Salomone.

Ad accompagnare il dialogo un intermezzo musicale dell’artista che suonerà Johann Sebastian Bach: Suites n. 1 in sol maggiore e n. 2 in re minore per violoncello solo.

Ingresso libero per i possessori del biglietto del Museo.

Info:

Fondazione Valenzi

Via Enrico Cosenz, 13

80142 Napoli

Fax +39 081 6580648

Da seguire.

Maurizio Vitiello