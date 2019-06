Napoli. Continua a migliorare la piccola Noemi, circondata dall’affetto della famiglia e dal cuore grande dei napoletani

Napoli. La piccola Noemi, ferita gravemente ad inizio maggio durante un agguato di camorra, sta molto meglio. Le sue condizioni cliniche si sono stabilizzate e comincia il cammino verso il recupero che la porterà a poter fare anche a meno del busto che, ad oggi, è costretta ad indossare. Ora Noemi ha iniziato a parlare e riesce a mangiare da sola, ma per la completa guarigione bisognerà attendere ancora del tempo e non si fanno pronostici su quando potrà lasciare l’ospedale per fare ritorno a casa. Quello che sicuramente richiederà tempi molto lunghi sarà il superamento del forte trauma psichico che ha segnato profondamente la bambina. Noemi è troppo piccola per capire il motivo per cui si trova in ospedale ma ha chiaramente detto di non voler più tornare in Piazza Nazionale, il luogo dove è stata ferita. La famiglia della bambina ha affermato con sicurezza di non voler lasciare la città di Napoli, nonostante la bruttissima esperienza vissuta, e si è dichiarata commossa dalla tante manifestazioni di affetto ricevute in questo momento così difficile. Manifestazioni che continuano ogni giorno, con tante persone che si recano all’ospedale Santobono per esprimere la propria solidarietà ai genitori di Noemi ed alla piccola, fra i tanti anche il cameriere che per primo ha prestato i soccorsi alla bambina e che già si è recato più volte a farle visita. Perché la vera Napoli non è la camorra ma le persone buone e generose che sanno dimostrare in occasioni come queste il cuore grande di questa città.