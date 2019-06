Napoli: Albiol al Villareal, il club spagnolo deciso a pagare la clausola rescissoria.

Secondo quanto riportato da Marca, noto quotidiano spagnolo, proprio in queste ore, Raul Albiol, avrebbe deciso di concludere il suo cammino al Napoli per tornare in Spagna, a casa sua.

Tra le moltissime squadre che erano in trattativa per il difensore spagnolo di proprietà del Napoli, proprio il Villareal sembra aver chiuso l’accordo versando la clausola rescissoria di 4 milioni che lega il calciatore al Napoli.

Anche la scorsa estate si parlava di un addio, ma De Laurentiis riuscì comunque a convincere Albiol a rinnovare, nonostante le varie offerte ricevute da alcuni club spagnoli.

Raul Albiol si è aggregato al Napoli nel 2013, per 12 milioni di euro, fortemente voluto dall’allora allenatore Rafael Benitez, è riuscito a diventare negli anni un punto fondamentale della difesa azzurra. Ha collezionato ben 218 presenze con il Napoli, durante le sue 6 stagioni con la maglia azzurra, segnando cinque goal.

L’affare sembra ormai al punto di arrivo, anche grazie alla volontà del difensore che ha scelto di chiudere la sua carriera in Spagna, dove riceverà un contratto di 3 anni con stipendio ribassato.

Sembra quasi un fulmine a ciel sereno saperlo in così poco tempo ed in maniera così improvvisa, soprattutto per l’amore che i tifosi nutrono per uno come lui, leader dentro e fuori dal campo, che ha sempre dimostrato moltissimo attaccamento alla maglia azzurra, durante i suoi 6 anni nella città partenopea.

Ora il Napoli dovrà pensare ad un degno sostituto da affiancare a Koulibaly, premiato come miglior difensore della Serie A, dichiarato assolutamente incedibile dal presidente De Laurentiis, nonostante offerte altissime provenienti dal mercato, e punto fermo per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti.

A questo punto il mercato del Napoli si farà sicuramente sempre più interessante e dopo i nomi del calibro di James Rodriguez ed Hirving Lozano ci sarà da aspettarsi qualche altro nome importante per una squadra che ormai non ha più intenzione di accontentarsi del secondo posto.