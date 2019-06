NA 9/6/19 festa delle nozze d’oro di Salvatore e Mena Vitiello.

Cronaca di un evento.

Domenica 9 giugno u.s. nella ricorrenza di 50 anni di matrimonio di Salvatore e Mena Vitiello, sono state festeggiate le loro nozze d’oro.

L’evento è iniziato nella chiesa di Sant’ Antonio a Posillipo con la celebrazione di una Santa Messa.

Elisabetta ed Iris con i loro genitori Piervincenzo e Fabiana con la zia Claudia con Maurizio e consorte (fratello di Salvatore) erano presenti con tanti altri parenti ed amici della coppia Vitiello. Poi foto ricordo sul panorama di Napoli e spostamento alla location Paradisoblanco sulla terrazza dell’hotel Paradiso dove i coniugi Vitiello hanno ospitato gli invitati.

Tutto ha funzionato alla perfezione sia per quanto predisposto da Salvo sia per l’organizzazione dell’hotel Paradiso.

Agli ospiti è stato offerto un ricco menù di prelibatezze.

Foto ricordo sono state scattate anche in questa location.

L’evento, iniziato alle 12 con la Santa messa, è terminato presso l’hotel Paradiso alle 18:30 circa. Sei ore e trenta volate su una piacevole riunione conviviale.

Con l’occasione, porgiamo ancora tanti auguri ai cari amici Salvatore e Mena, ai figli, ai nipoti, al fratello Maurizio ed ai parenti che hanno fatto da cornice alla celebrazione delle nozze d’oro di Salvo e Mena.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews