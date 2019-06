Cronaca di un evento.

Venerdì 7 giugno presso il teatro Immacolata in via Fra Nuvolo- Piazza Immacolata al Vomero, Napoli, è stato presentato lo spettacolo di chiusura del cartellone degli spettacoli andati in scena nella stagione teatrale 2018/2019.

L’evento è stato presentato brillantemente da Maria Rosaria Spiniello e Peppino Colace.

Nella prima parte è stato presentato un atto unico di un simpatico lavoro teatrale.

Nella seconda parte, Maria Rosaria Spiniello e Peppino Colace hanno presentato le compagnie che hanno portato in scena spettacoli nella stagione 2018/2019. Le compagnie sono state chiamate in scena e per ogni lavoro presentato è stato proiettato un audio flash tratto dallo spettacolo stesso. A tutti i registi è stato donato un quadretto ricordo raffigurante il golfo di Napoli. Anche al sottoscritto, è stato donato il quadretto ricordo. Ringrazio Maria Rosaria Spiniello per le belle parole avute nei miei riguardi e perchè nella mia impossibilità a salire sul palco a causa di una frattura al piede, è scesa dal palcoscenico consegnandomi il gradito ricordo. Mi sono complimentato con tutte le compagnie che hanno presentato spettacoli e ho dato appuntamento al mio prossimo spettacolo del 6 Ottobre p.v.

Sono stati chiamati in scena anche Luigi Strino e il collaboratore che hanno registrato video degli spettacoli in cartellone. Chiamato in scena anche Giovanni Balzano scenografo che ha allestito gli ottimi scenari degli spettacoli. L’oggetto ricordo è stato offerto anche a loro.

Prima della chiusura dell’evento, in scena anche padre Leonardo, responsabile del teatro. Padre Leonardo ha parlato della validità del teatro nella vita attuale e della stima ed amicizia che si è stabilita tra i vari attori e registi degli spettacoli.

Prima della chiusura del sipario, Maria Rosaria Spiniello ha invitato il pubblico presente in sala ad un buffet allestito all’esterno del teatro che data l’ora, è risultato particolarmente gradito.

Ottime la regia tecnica , le luci e la fonia di Nicola Salvo.

Allego alcune foto scattate con una piccola macchina fotografica usata in sostituzione della mia abituale fotocamera per evitare peso eccessivo a causa della mia frattura al piede.

Arrivederci alla prossima stagione teatrale.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews

di 24 Galleria fotografica Teatro Immacolata spettacolo di chiusura del cartellone 2018/19.