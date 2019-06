NA 19/6/19 presso la bibl. Croce ediz. di giugno di Napoli in…canto.

Mercoledi 19 giugno u.s. presso la Biblioteca Croce in Via De Mura al Vomero -Napoli, la presidente di Cosmopolis Marisa Pumpo ha presentato l’edizione di giugno di Napoli in…canto.

Nonostante il pomeriggio caldo di questo anomalo mese di Giugno, la sala era gremita di ospiti, poeti e cantanti.

Hanno declamato versi:

Romano Rizzo, Vittoria Alterio, Vincenzo Occupato, Gennaro Di Vaio, Irene Pumpo, Arturo Bono, Enza Romano, Salvatore Bova, Anna Torriero, Enzo Carbone, Maria Luisa Stizzo, Nunzia Nasti, Guido Bosso, Anna Maria De Vito, Nunzia D’Amore, Lidia Sanseverino.

Anna Maria Forte ha recitato i versi Sii felice di Emily Dikinson.

Hanno cantato:

Cosimo De Liberato, Enza Romano, Giuseppe Scognamiglio, Maria Rosaria Botti, Luca Paolella, Antonio Onorato accompagnato alla chitarra da Gianfranco Matarazzo.

Ospite della serata il cantante chitarrista Vittorio Oriani.

L’incontro è stato chiuso da Marisa Pumpo con il grazie e l’arrivederci alla edizione di Luglio p.v.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews