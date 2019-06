E’ morto Franco Zeffirelli, il suo cuore e la sua storia legati a Positano, di cui era cittadino onorario

E’ morto a 96 anni Franco Zeffirelli, il suo cuore e la sua storia legati a Positano, con la sua Villa ad Arienzo e tante manifestazioni organizzate.

Il Maestro toscano era cittadino onorario della Perla della Costiera dal 1994 :

Delibera C.C. n. 24 del 22.04.1994Oggetto: “Conferimento cittadinanza onoraria a Franco Zeffirelli”. Il Consiglio PREMESSO che da tempo Franco Zeffirelli è abituale frequentatore di Positano, di cui ha contribuito a diffondere il nome, illustrandone la bellezza e l’ospitalità nel mondo, quasi costituendo un abbinamento costante con la sua fama e notorietà; CONSIDERATO che, per la sensibilità espressiva, per la vitalità delle sue espressioni che hanno consentito alle sue regie teatrali e cinematografiche e alle scenografie create di assurgere veri e propri capolavori, unanimemente apprezzati dal pubblico e dalla critica, il Sindaco propone al Consiglio il conferimento della cittadinanza onoraria a Franco Zeffirelli, proposta che trova l’unanime approvazione dei consiglieri comunali Delibera Di conferire al maestro Franco Zeffirelli la cittadinanza onoraria di Positano a testimonianza del rapporto di stima per l’Artista e di reciproco affetto che lo lega alla perla della Costiera Amalfitana

Ma il suo nome è legato in modo indissolubile alle tante manifestazioni culturali organizzate, in collaborazione con il Comune e l’Azienda di Soggiorno di Luca Vespoli, tra tutte la ‘Positano Top Parade’, con tanti ospiti di rilievo internazionale.