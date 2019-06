Montepertuso si prepara a festeggiare S. Antonio

Come consuetudine Montepertuso, suggestiva frazione di Positano il 13 giugno si commemora, con la Chiesa, S. Antonio di Padova.

Alle ore 18.00 è previsto l’arrivo del Complesso Bandistico Don Mosè Mascolo di S. Antonio Abate.

Alle ore 19.00 la Santa Messa a cui seguirà la processione per le strade della frazione.

I festeggiamenti sono organizzati dal Parroco e dai Volontari della Comunità di Montepertuso



Fernando di Buglione nasce a Lisbona. A 15 anni è novizio nel monastero di San Vincenzo, tra i Canonici Regolari di Sant’Agostino. Nel 1219, a 24 anni, viene ordinato prete. Nel 1220 giungono a Coimbra i corpi di cinque frati francescani decapitati in Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine di Francesco d’Assisi. Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel romitorio dei Minori mutando il nome in Antonio. Invitato al Capitolo generale di Assisi, arriva con altri francescani a Santa Maria degli Angeli dove ha modo di ascoltare Francesco, ma non di conoscerlo personalmente. Per circa un anno e mezzo vive nell’eremo di Montepaolo. Su mandato dello stesso Francesco, inizierà poi a predicare in Romagna e poi nell’Italia settentrionale e in Francia. Nel 1227 diventa provinciale dell’Italia settentrionale proseguendo nell’opera di predicazione. Il 13 giugno 1231 si trova a Camposampiero e, sentondosi male, chiede di rientrare a Padova, dove vuole morire: spirerà nel convento dell’Arcella. (Avvenire)