Mondiali donne, l\'Italia vola agli ottavi: Giamaica ko 5-0, tripletta Girelli e doppietta Galli

L’Italia della ct Bertolini si prende gli ottavi. E lo fa con una partita da applausi. Gimme five! Gridano in coro e poi via tutte a ballare la Macarena. Giamaica battuta 5-0. Non c’è mai stata veramente partita. Troppo forti le nostre ragazze. Ora l’Italia comincia a volgere lo sguardo con interesse verso quelle ragazze che prima snobbava o, peggio, insultava. Tutti in silenzio. Anzi tutti in piedi ad applaudire. Emozionanti.

GOL BIANCONERI

Protagonista assoluta è Cristiana Girelli, la numero 10 della Juve. Già lo stesso numero di Del Piero e Baggio, i suoi due idoli. Ringrazia il Var due volte (la prima perché gli assegna il rigore, la seconda perché gli concede di ripeterlo visto che la portiera della Giamaica si era mossa prima) poi si scatena. Sulla ripetizione cambia angolo e fa esultare l’Italia. Subito dopo raddoppia di coscia e sigla anche il tris di testa. Esce tra gli applausi. Alla festa delle azzurre contribuisce anche Aurora Galli. Doppietta straordinaria. Primo gol con un destro da fuori, il raddoppio lo sigla con un grande taglio dentro, saltando poi il portiere. Prossimo appuntamento con il Brasile: in palio c’è la testa del girone. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey Macarena90! E’ finita!!!! L’Italia batte la Giamaica 5-0

89′ Brown mette in mezzo da destra, chiude addirittura Bonansea.

81′ CINQUINA ITALIA Buco centrale della difesa giamaicana, Giugliano va in verticale per il taglio di Galli che salta Schneider e insacca a porta vuota.

79′ Splendida chiusura di Bartoli su una botta a colpo sicuro di Blackwood.​

72′ Un gioiello di Galli, che riceve da Boattin e spara con il destro da fuori area: Schneider può toccare soltanto, pallone sotto l’incrocio dei pali.

69′ GIAMAICA VICINA AL GOL – Tiro-cross di Blackwood, pallone sulla traversa: forse ha toccato Giuliani, forse no.

52′ Conclusione di Grey, spazza via Linari.

46′ TRIS DELL’ITALIA! L’Italia cala il tris dopo neanche un minuto: colpo di testa di Girelli su cross dalla trequarti destra di Giugliano, decisamente colpevole Schneider con un’uscita alquanto goffa.

45′ fine primo tempo

28′ TRAVERSA DI SABATINO Mischia furibonda nell’area giamaicana sull’angolo da sinistra, zampata di puro istinto di Sabatino, traversa piena.

25′ RADDOPPIO ITALIA Angolo Italia da destra, Bonansea sfiora di tacco, Girelli arriva a centro area e impatta con la coscia: un pizzico di fortuna per il raddoppio azzurro.

21′ Bellissima chiusura di Guagni su un cambio di gioco di Shaw.

17′ Uscita bassa di Giuliani su un filtrante ben protetto da Guagni.

13′ Cambia l’angolo rispetto all’errore, la numero 10 azzurra può finalmente esultare: spiazzata Schneider.

12′ Girelli si fa parare il tiro da Schneider, ma il rigore si ripete per il movimento in anticipo dell’estremo difensore della Giamaica. Primo caso di penalty fatto ripetere con il Var

11′ GIRELLI SBAGLIA DAL DISCHETTO!!!! PARA SCHNEIDER!!!!

10′ On field review! Bonansea, con una giocata di grande furbizia, ha coperto il pallone al momento dell’arrivo di Swaby in scivolata: la centrale, di proprietà della Roma, ha colpito il piede della stella azzurra.

4′ Giugliano va direttamente per i pali dalla bandierina, blocca Schneider.

3′ Contropiede pericoloso della Giamaica con Shaw, il capitano azzurro Gama respinge con ordine.

PARTITE! – Solita grande partecipazione delle azzurre durante l’esecuzione dell’inno di Mameli. Il primo pallone lo gestisce Girelli, si parte.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Giamaica (4-3-3): Scheider; Campbell, A. Swaby, Plummer, Blackwwod; Adamolekun, Solaun, C. Swaber, Asher; Shaw, Grey. Ct Menzies

Italia (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Cernoia, Giugliano, Bonansea; Girelli, Sabatino. Ct. Bertolini

