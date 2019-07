Mondiale femminile, l’Italia è fuori. Olanda in semifinale. Onore alle nostre ragazze

L’Italia perde 2-0 contro l’Olanda ed è fuori dal Mondiale. Una partita in cui si è notata la maggiore organizzazione dell’Olanda. Le azzurre hanno provato a fare la loro partita, ma nel secondo tempo le olandesi hanno aumentato la pressione ed hanno fatto valere la loro superiore qualità. Pesano come un macigno i 2 gol subiti da calcio da fermo, ma sul piano delle occasioni e del gioco, obbiettivamente l’Olanda ha meritato il passaggio del turno. Le Orange affronteranno in semifinale la vincete tra Germania e Svezia. L’altra semifinale sarà Inghilterra-USA, con le americane che tenteranno di mantenere la palma di campioni in carica.

Ovviamente questo deve essere un punto di partenza per il movimento calcistico femminile, troppo spesso messo da parte e bistrattato. Arrivare ai quarti di finale è stato un successo. Già il fatto di aver coinvolto migliaia di tifosi e suscitato l’interesse anche dei più scettici, può essere considerata una vittoria per le nostre ragazze.

Grazie di cuore alla Nazionale femminile per averci emozionato e di averci fatto credere ad un sogno. Onore a loro.