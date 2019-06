Mondiale di calcio femminile, l’Italia vuole riconfermarsi contro la Giamaica

Entra nel vivo il Mondiale di calcio femminile. L’Italia, dopo la prima partita vinta 2-1 in extremis contro l’Australia, vuole riconfermarsi contro la Giamaica, partita in programma domani alle ore 18. Un’eventuale vittoria avvicinerebbe sensibilmente le nostre ragazze al passaggio del turno. Osservato speciale Barbara Bonansea. L’attaccante della Juventus, classe 1991, desidera ripetere la fantastica prestazione fatta contro l’Australia La Giamaica ha perso per 3-0 la prima partita contro il Brasile ed è considerata la “Cenerentola” del girone.

Il difensore della Fiorentina però, Alia Guagni, non vuole cali di tensione e mette tutti in guardia: “Non siamo abituate a tutto questo clamore, significa che il movimento sta crescendo. Dobbiamo restare concentrate, troveremo un avversario che corre tanto e ci darà filo da torcere”.

Oggi alle 18 invece si sfideranno Australia e Brasile, le altre 2 squadre che vanno a completare il girone dell’Italia.