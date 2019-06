Moda Positano. Dopo il bell’articolo di Manlio Meroni, che meritava sicuramente un dibattito o almeno un confronto fra operatori della perla della Costiera amalfitana ( leggi qui ) dopo anni dai dibattiti sul “Marchio” Moda Positano, derubato da tutti oramai, come succede al nome Positano e l’immagine Positano, scempiata e truffata, vorremmo fare un appello a Franco Zeffirelli, il regista toscano, che qui è vissuto a Villa Tre Ville . Sarebbe bello recuperare la memoria storica dell’arte , cultura e artigianato di Positano, ricordiamo il “Piccolo Festival” a Fornillo, per esempio, fatto da Zeffirelli, di cui ci parlava sempre Luca Vespoli, oppure dell’Art Work Shop, ed anche la Moda Positano, in quell’occasione si fece un lavoro enorme per cui ogni ditta aveva un suo logo e un suo modello che la identificasse fra le altre cose, sarebbe da recuperare con digintà di Storia.