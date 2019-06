Minori per tutti è il nuovo gruppo di minoranza con Cioffi e Parascandolo

Il consigliere Antonio Cioffi nel consiglio comunale di ieri sera ha annunciato il nuovo gruppo di minoranza, già comunicato agli atti, che si chiamerà Minori per tutti, che includerà anche il neo eletto consigliere Alberto Parascandolo. “Le dimissioni dell’avvocato Giuseppe Mansi, tracciano la fine dell’esperimento politico Minori Unita, le garanzie e le motivazioni che sono state alla base della fusione della vecchia realtà Progetto per Minori (gruppo di Mormile) e Fratellanza Minorese (gruppo di Cioffi), vengono di conseguenza a mancare. Il nuovo soggetto politico si chiamerà Minori per tutti e il capogruppo sarà Antonio Cioffi.”

Alberto Parascandolo salutando il sindaco e i presenti, precisando di essere alla prima esperienza si è poi espresso anche sulla costituzione sui motivi della nascita del nuovo gruppo. “Volevo fare solo un piccolo intervento legato agli elettori, che ci hanno onorato del loro voto, cioè i 509 elettori che hanno votato per Minori Unita, ovviamente siamo consapevoli di doverli seguire ed ascoltare, e semmai aumentarne in futuro, detto questo chiudo dicendo che anche nelle unioni civili o nei matrimoni, può capitare che ci si divide, dopo due settimane, un mese. Noi l’abbiamo fatto dopo due mesi e ritengo che per chiarezza e trasparenza, andava fatto subito al primo consiglio comunale.”

Non sono mancate poi parole di gratitudine per il Giuseppe Mansi, consigliere dimissionario, che ha guidato Minori Unita in campagna elettorale: “Volevo ringraziare la presenza dell’avvocato Giuseppe Mansi che è qui a presidiare il consiglio comunale, una persona che imparato a conoscere questo mese, una persona leale, ricca di valori, una persona che io e Alberto stimiamo, mancherà molto a questo consiglio comunale, sicuramente” – afferma il capogruppo Cioffi.