Minori è scoppiato il caldo e le preoccupazione si affacciano numerose di Gaspare Apicella

I commercianti, gli albergatori ed i residenti di uno dei quartieri più economicamente esposti di sufficientemente esasperati per il perdurare di situazioni i dannose per loro stessi, per i turisti, per la sicurezza, sono assaliti da una forma di ribellione giustificata.

Parliamo della strada attualmente intitolata al grande poeta Alfonso Gatto e dove affacciano, oltre alle abitazioni private (private ma non troppo visto il lucrare che si fa)m alberghi, ristoranti, case vacanze. I residenti lamentano, nonostante la strada ex via Strada Nuova fosse attraversata da una mole di traffico considerevole , scarsa sorveglianza (divieti di sosta a parte) per i mezzi pesanti, per le moto estremamente rumorose, compresi i motorini truccati, per una continua serie di lavori rumorosi senza rispetto per gli orari delicati e chi più ne ha ne metta.

Hanno scritto una circostanziata lettera al sindaco ed ai consiglieri interessati, proponendosi pronti a girarla al prefetto ed al comando polizia.

Attendono fiduciosi nella finalmente determinazione del sindaco, albergatori, a conoscenza dei problemi che queste situazioni possono determinare.