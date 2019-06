Minori, rubati gioielli e denaro in appartamento: carabinieri indagano sul furto

Gioielli, danaro e titoli di stato sono stati derubati questa mattina in un appartamento a Minori. Il furto sarebbe avvenuto in pieno giorno, in un abitazione del centro. Come riporta Amalfi Notizie, l’amara scoperta è stata fatta dall’anziano proprietario della casa, che ha trovato gli ambienti domestici messi a soqquadro.

La coppia di anziani, originari del posto, ha allertato i carabinieri e sul posto sono giunti i militari dell’arma dalla vicina stazione di Maiori e del nucleo operativo di Amalfi, che stanno conducendo le indagini per individuare gli autori del furto, con la refurtiva che si aggira sui 20mila euro.

Non è la prima volta che si segnalano rapine o tentativi di furti a Minori: nel 2017 fu sventato un colpo da alcuni, che fecero mettere in fuga i ladri. In quell’occasione, durante una notte di inizio gennaio, ci fu una vera propria caccia all’uomo sulla spiaggia, da parte dei militari dell’arma.