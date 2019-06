Minori, riprese nella Città del Gusto per la web star Brent Rivera

Riprese a Minori per la web star Brent Rivera. La Città del Gusto questo venerdì si è trasformata in un set per le riprese per il giovane attore californiano, che è giunto in Costiera Amalfitana dopo essere stato nella capitale. Rivera ha scelto come location il famoso centro benessere cittadino l’Otium Spa, portando un altro volto noto nel presidio dell’ozio in stile latino di Ennio Cavaliere.

La web star poi ha scelto di sostare al Giardiniello, provando le specialità dei fratelli Di Bianco, accettando i saluti delle persone e restando disponibile per le foto ricordo di rito. Rivera, protagonista come Alex in Alexander IRL (2017) e Issac Salcedo in Light as a Feather (2018) è una delle web star più famose con i suoi quasi 15 milioni di followers su Instagram. Il 21enne a febbraio ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione dell’ultima serie.