Minori: Questa sera il consiglio comunale di insediamento. L’amministrazione invita i cittadini

Cari Cittadini nell’invitarvi tutti questa sera alle ore 19.00 per il Consiglio Comunale di insediamento e per un brindisi augurale, in questo quinquennio desideriamo instaurare un rapporto ancora più diretto con tutti voi, per questo motivo abbiamo deciso di pubblicare su questa pagina tutte le azioni, piccole o grandi, che l’amministrazione metterà in campo. Per coloro che lo desiderano, possono inviarci messaggi in privato o commenti pubblici, per segnalare proposte o criticita’. Tutto ciò che va nella direzione dello sviluppo del nostro paese è accolto con piacere. Ovviamente, ma siamo sicuri che non vi sarà la necessità, tutto quello che non sarà rispettoso e/o offensivo non verrà preso in considerazione ed eventualmente cancellato. Siamo una piccola comunità operosa e tutti possono, ma soprattutto devono, dare il proprio contributo. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, sono la sintesi di tutti i cittadini, nessuno escluso.

L’amministrazione