L’igiene del suolo è attività necessaria per il decoro e la pulizia delle strade e delle aree pubbliche. L’Amministrazione Comunale di Minori porta avanti, senza sosta l’operazione di manutenzione del paese. Oggi pulizia dell’ingresso di Minori lato ovest Torre Paradiso, a destra e sinistra della carreggiata.

Resta solo un piccolo pezzo in curva, in attesa di una ordinanza di divieto di sosta per poter accedere alle cunette e ripulire.

