Minori: problemi irrisolti da anni di Gaspare Apicella

Più di uno, anzi molti, ti dicono: ma che scrivi, tanto non ti leggono. Non ti leggono perchè non capiscono quello che scrivi da tempo.

Io mi domando: i genitori, le mogli o i mariti, i figli, dei consiglieri comunali di maggioranza e del sindaco quali strade percorrono quando escono di casa, compresi i familiari dei vigili?

Perchè non credo che i motorini aspettano noi per correre per i vicoli, passarti sui piedi con le ruote, costringerti a ripararti nei portoni

L’altra sera ad una mia rimostranza mossa ad una incauta coppietta CHE SU DUE RUOTE PERCORREVA, SENZA CASCO, VIA SANTA LUCIA, mi fu chiesto aspramente cosa volesse e mi invitarono a farmi gli affari miei. Senza sapere, , poveri meschini, che quelli erano appunto affari della mia incolumità di persona della terza età. Il motociclista era per giunta irriverente.

Ora mi domando quanto possa costare ad un Comune, che non spende un euro per la sicurezza, l’installazione di dissuasori ad ogni entrata dei vicoli.

E mi domando se ancora una volta non abbia sbagliato a votare, non abbia pensato al colore bianco (altro era improponibile)