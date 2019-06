Minori. Oscar alla carriera a Lina Wertmuller. Il sindaco Reale omaggia la regista amante della Costiera Amalfitana

L’Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha annunciato che tra gli Oscar alla carriera assegnati quest’anno c’è anche la statuetta per la regista italiana Lina Wertmuller, 90 anni, prima donna candidata all’Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze nella cerimonia del 1977. Per tanti anni Lina ha trascorso le sue vacanze e girato film in Costiera Amalfitana.

Lina è cittadina onoraria di Minori dal 2015 e il sindaco, Andrea Reale, decide di omaggiare questo grandissimo riconoscimento alla regista con uno scritto: