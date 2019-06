Si sta insediando a Minori il nuovo Consiglio comunale. Il neoeletto sindaco Andrea Reale, ha giurato per il suo terzo mandato, dando prima pubblica comunicazione del nuovo consiglio comunale che vede dimissionari Maria Citro e Sergio Bonito in maggioranza e Giuseppe Mansi in minoranza.

Siederanno tra le fila della maggioranza infatti, oltre al primo cittadino Reale, Antonio Apicella, Alfonso Fortezza, Paola Mansi, Antonio Proto e Paolo Russo, mentre in minoranza c’è la “scissione” nel gruppo Minori Unita: Antonio Cioffi annuncia un proprio gruppo Minori per tutti insieme con Alberto Parascandalo.

Nel nuovo esecutivo nella Città del Gusto ci sarà Sergio Bonito, che assumerà nuovamente l’incarico di vicesindaco, che riceverà le deleghe al demanio, protezione civile, ambiente, viabilità, polizia locale, e Maria Citro, con deleghe alle politiche sociali, pari opportunità, bilancio e programmazione economica e i tributi. Entrambi sono assessori esterni e quindi in maggioranza ci sarà l’ingresso a Viviana Bottone e Luigi Di Ruocco.