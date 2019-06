Minori. Lavori in via Lama, istituito il divieto di sosta

Domani mattina inizieranno i lavori in via Lama, dalle scuole elementari e fino alla rampa di via Petrito compreso lo spazio antistante l’ INPS.

È stato istituito il divieto di transito e sosta, per tutti i veicoli, da domani e fino al giorno 13.

Si prega, pertanto, al fine di evitare ritardi nell’ esecuzione dei lavori, di rispettare tali divieti.

In rosso tutta la zona interessata.