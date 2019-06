Minori, l’augurio di Andrea Reale: “siano cinque anni di pace e di serenità”

“L’augurio è che siano cinque anni di pace e di serenità”, conclude così il sindaco di Minori Andrea Reale, la lettura degli ordini del giorno, in cui sono stati annunciati gli ingressi in consiglio di Viviana Bottone e Luigi Di Ruocco in quota Via Nova, dopo le dimissioni di Maria Citro e Sergio Bonito, e l’ingresso in minoranza di Alberto Parascandolo, al posto del capogruppo dimissionario in Minori Unita, Giuseppe Mansi.

Nella giunta Sergio Bonito, assumerà nuovamente l’incarico di vicesindaco, ed ha ricevuto deleghe al demanio, protezione civile, ambiente, viabilità, polizia locale, mentre Maria Citro, sarà assessore con deleghe alle politiche sociali, pari opportunità, bilancio e programmazione economica e i tributi. Reale ha annunciato che le sedute dell’esecutivo, che si terranno il lunedì o il giovedì, saranno allargate ai consiglieri di maggioranza.