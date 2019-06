Minori. La bella Chiara Corrado, modella della provincia di Benevento, ieri si è regalata una giornata di relax allo stato puro in Otium Spa Mare. Non potevano ovviamente mancare delle foto scattate per l’occasione e pubblicate sui vari social dove stanno letteralmente spopolando. Immagini che uniscono la bellezza del posto a quella indiscutibile di Chiara. Un connubio perfetto

di 3 Galleria fotografica Chiara Corrado a Minori