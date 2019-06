Minori: Hashish nello zainetto del custode delle imbarcazioni. Denunciato 23 enne di Bellizzi

Minori, Costiera Amalfitana. G.D.B, classe 1996, è stato denunciato ieri sera per possesso di stupefacenti a seguito di un operazione anti-spaccio dei Carabinieri della Stazione di Amalfi. Originario di Bellizzi, il giovane custode di una piccola società di imbarcazioni minorese, è stato fermato a bordo del suo scooter dai Carabinieri che avevano focalizzato con attenzione i suoi movimenti. Nel suo zaino, infatti, sono stati ritrovati 60 grammi di Hashish. Il 23enne è stato condotto in caserma e deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso di sostanze stupefacenti. Quest’ultime sono state sottoposte a sequestro.