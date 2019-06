Minori, Fulvio Mormile: “contento per come inizia questa legislatura”. Le precisazioni riguardo il gruppo di opposizione

Fulvio Mormile ha salutato l’insediamento dei consiglieri con parole di giubilo sulla pace auspicata dal sindaco Reale, “prendo con entusiasmo l’appello del sindaco, che lo faccio mio, mi auguro che questa sia una legislatura all’insegna della pace, ma oltretutto all’insegna della collaborazione a livello istituzionale. Quindi, in una amministrazione che funziona, soprattutto le sollecitazioni che provengono da chi la pensa in maniera dissimile, sono importanti per crescere tutti insieme. Quindi il nostro augurio è di andare in serenità e pace, ma soprattutto con tanto confronto. Se il punto di partenza, vuole essere un segnale diretto, sono contento per come inizia questa legislatura”. Il quartiere dove vivo, spiega Mormile “in questi giorni vedo la riqualificazione della scala del cimitero, quindi faccio le congratulazioni formalmente in questa assise, perché credo che sia giusto iniziare in questa maniera.”

Il consigliere ha poi ha voluto fare delle precisazioni riguardo al gruppo di opposizione, ringraziando Giuseppe Mansi, “per aver dato lo spirito per condurre la campagna elettorale” ed estendendo tali ringraziamenti ad altri candidati, affermando che “personalmente, in politica penso alla correttezza, coerenza e la lealtà, quindi questo vuol dire che continuo con quello che ho fatto, io sono stato candidato con una lista che si chiama Minori Unita, ho avuto dei consensi personali, ma anche noi gruppo abbiamo avuto 509 consensi e continuerò a stare vicino ad ogni singolo elettore, con l’auspicio che ci siano anche gli altri 1400-1500, quindi non faccio assolutamente nessun altro gruppo, rimango convinto delle scelte che ho fatto, perché le scelte in politica sono importanti, prima o poi verremo giudicati per le scelte e le posizioni che facciamo, non condivido assolutamente la posizione del consigliere Cioffi, ne tantomeno quello del capogruppo Mansi al quale sono affezionato, per me le lotte e le battaglie vanno portate in prima persona e bisogna anche avere la capacità di accettare la sconfitta, ed è per questo che faccio i complimenti a voi per la bella vittoria, dichiarando di rimanere come Minori Unita, rimanendo da solo e come capogruppo”. Prima delle votazioni della nuove commissioni elettorale e per i giudici popolari ha poi puntualizzato di aver appreso solo in quella sede, la costituzione del nuovo gruppo Minori per tutti.