Minori :Festa della Musica

Anche Minori partecipa alla Festa della Musica -Musica Fuori Centro di venerdì 21

E vi partecipa offrendo la visita, sempre gratuita, del complesso archeologico della Villa Romana del 1° sec.. Per l’occasione il monumento resterà aperto fino a tarda serata per una visita guidata dalle 19.30 per gentile concessione dei custodi responsabilizzatisi.

Forse una maggiore propaganda dell’evento potrebbe risultare gradita anche per l’affluenza, nonostante l’impegno della sempre valida e presente pro loco