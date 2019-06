Minori, avvistati falsi dipendenti Enel: prestare massima attenzione

Avvistati in queste ore falsi dipendenti Enel a Minori. Purtroppo ci sono arrivate diverse segnalazioni circa la presenza di alcuni personaggi che si stanno aggirando per il paese asserendo di dover consegnare dei moduli che vanno firmati: assolutamente non fateli entrare. In particolare prestare attenzione nei confronti delle persone anziane, se il caso avvertirle.