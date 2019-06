Minori, auto in bilico nei pressi del cimitero. Intervento dei Vigili del Fuoco

Paura a Minori per un auto rimasta in bilico, sul ciglio della strada che conduce al cimitero comunale. La vettura, per cause ancora in via di accertamento, ha sfondato il parapetto in muratura: la Mercedes classe A vecchio modello, secondo le notizie apprese, sarebbe finita nel muro dopo essersi avviata in retromarcia: la causa potrebbe essere il mancato inserimento del freno di stazionamento.

Fortunatamente nella vettura non c’era nessun occupante, si presume che sia stata parcheggiata in strada, prima di rimanere in bilico: i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori sono giunti sul posto per bloccare l’auto, dopo le richieste di soccorso ricevute dagli agenti della polizia municipale giunti sul luogo dell’incidente. Una gru dei vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno ha poi provveduto a rimuovere il veicolo, che sporgeva sul ciglio della carrabile. (Foto Amalfi Notizie)