Avviata a Minori la pulizia della spiaggia e del centro storico. Ad annunciarlo il sindaco Andrea Reale, che ha voluto ringraziare tutti i volontari.

“Il nostro impegno per l’ambiente e per il quotidiano, attenzione particolare, come avevamo promesso alla pulizia delle nostre strade, della nostra spiaggia, del centro storico e dei villaggi. L’ Amministrazione Comunale vuole andare OLTRE con tutte le sue forze ma MINORI è di ogni minorese, ognuno può e deve farsi carico delle sue sorti, camminiamo insieme per crescere INSIEME. Un grazie di cuore agli operatori, ai volontari e a tutti i cittadini che con le loro segnalazioni ci aiutano per rendere Minori più bella. L’Amministrazione Comunale”.